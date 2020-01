'Flying Colors': Espetáculo de balé mistura circo, dança e teatro do alto do Farol Santander

A Cia. Base já tem 11 anos de estrada e se especializou no uso da arquitetura urbana como principal elemento de suas performances. Para tanto, emprega técnicas de circo aéreo, dança e teatro. A Cia. Base, um dos principais coletivos de coreografia verticalizada, já se apresentou na Virada Sustentável em plena avenida Paulista e no festival Satyrianas, na praça Roosevelt.

No sábado (25), será a vez do Farol Santander, prédio histórico de 161 metros, virar plataforma para o balé nas alturas do grupo. Como parte da celebração de 466 anos de São Paulo e de dois anos do centro de empreendedorismo, cultura, lazer e gastronomia, entra em cena o show Flying Colors, criado e dirigido por Cristiano Cimino.

Com duas sessões gratuitas, às 10h e ao meio-dia, as bailarinas Renata Souza e Jéssica Guedes apresentarão uma dança suspensa na fachada do antigo prédio do Banespa, tombado pelo patrimônio histórico e quinto edifício mais alto do Brasil. A Cia. Base já realizou mais de 2.000 apresentações, para um público que supera 200 mil pessoas. Estando por lá, vale dar uma subida ao 4o andar para ver a instalação “Vista”, do renomado artista Vik Muniz.

Serviço

Farol Santander (Rua João Brícola, 24, Centro – São Paulo; tel.: 3553-5627). Sábado, 25 de janeiro, às 10h e 12h. Duração: 20 min. Grátis.