Billie Eilish fala sobre ideação suicida: 'não achei que chegaria aos 17'

Para quem a observa de longe, 2019 foi um ano estelar para Billie Eilish. A cantora lançou seu primeiro álbum de estúdio completo," When We Fall Asleep, Where Do We Go?", que lhe rendeu múltiplas indicações ao Grammy, e viu seu nome consolidado como uma das mais promissoras jovens artistas do pop contemporâneo.

No entanto, internamente, a cantora não estava indo tão bem. Em entrevista ao britânico The Independent, Billie revelou que o último ano foi um dos piores anos para sua saúde mental.

"Eu estava tão infeliz no ano passado", conta, referindo-se a 2019. "Eu estava tão, tipo, sem alegria. Eu genuinamente não achei que iria chegar aos 17 [anos]".

Ela ainda recorda um incidente quando estava em Berlim, na Alemanha, para uma performance. A jovem temeu que, no futuro, tentaria tirar a própria vida: "Eu me lembro de chorar por pensar que o jeito que eu morreria seria, eu faria isso".

Suas próprias experiências com depressão e ideação suicida deixaram Eilish ainda mais sensível na forma de lidar com seus admiradores. Ao The Independent, a artista de apenas 18 anos conta como tenta ajudar quando vê cicatrizes de auto-mutilação nos braços de seus fãs.

"Agarro-lhes pelos ombros e digo tipo, 'por favor, cuide-se e seja bom e gentil consigo mesmo", diz Billie. "Não vá adiante e se machuque mais, [porque] não dá para voltar atrás".