Romero Britto está fazendo quadro em homenagem a Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro vai ganhar uma homenagem do artista plástico pernambucano Romero Britto, segundo o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que publicou uma foto do quadro, ainda não finalizado, no Instagram. Segundo o senador, a arte está "no forno". O retrato inacabado dividiu opiniões nos comentários da publicação.

"Que homenagem linda, o quadro ficou perfeito", disse uma seguidora. "Não gostei, faltou respeito", escreveu outra. Romero Britto não comentou a imagem nem a compartilhou ainda no próprio perfil da rede social.

Veja também:

Bancada Ativista protocola denúncia internacional contra decreto de Doria

Ministério Público Federal reúne 250 queixas sobre nota do Enem

Essa não é a primeira vez que o artista plástico brasileiro, que mora em Miami (EUA), faz homenagens a políticos. Em 2011, quando era presidente, Dilma Rousseff recebeu um quadro com um desenho do rosto dela feito por Britto. À época, ele já tinha feito retratos de George W. Bush, Shimon Peres e Ted Kennedy.

Em 2016, o artista homenageou o presidente americano Barack Obama e a mulher Michelle, nos últimos dias deles na Casa Branca A entrega da imagem foi realizada por Brendan Britto, filho do brasileiro. No Instagram, Romero Britto chamou o momento de "histórico" e justificou a ausência no encontro devido a compromissos na Europa.