Instituto Moreira Salles abre arquivo de Peter Scheier em exposição gratuita

Resultado de uma pesquisa de dois anos no acervo do fotógrafo Peter Scheier (1908-1979), o Instituto Moreira Salles (av. Paulista, 2424, São Paulo; tel.: 2842-9120. Ter. a dom., 10h às 20h. Qui., 10h às 22h. Até 24/5. Grátis.) inaugura no sábado a individual Arquivo Peter Scheier.

Vindo da cidade alemã de Glogau, Scheier chegou ao Brasil em 1937, como refugiado do regime nazista. No começo dos anos 1940, abriu o Foto Studio Peter Scheier, que funcionou até 1975.

Lutadoras de luta livre, São Paulo, 1950 / Peter Scheier/Acervo Instituto Moreira Salles

O acervo do fotógrafo, sob a guarda do IMS, possui cerca de 35 mil negativos. Também foram consultadas coleções de outras instituições, como o Instituto Peter Scheier, a Casa de Vidro, o Masp e a FAU-USP.

Um dos principais nomes da história da fotografia brasileira, Scheier tem seu legado exposto em cerca de 300 itens, entre imagens, publicações e documentos, como uma coleção de 22 álbuns originais.