Prepare o coração para o trailer de 'Para Todos os Garotos' 2

O longa mais fofo na Netflix terá sua continuação em breve. "Para Todos os Garotos que Já Amei" conquistou fãs com a química entre Lana Condor e Noah Centineo, mas o segundo filme da série pode abalar a relação do casal.

LEIA MAIS:

‘1917’ renova a trama de guerra em ação sem cortes

Com enredo baseado nos livros homônimos de Jenny Han, a história acompanha Lara Jean, uma jovem de ascendência coreana que costuma escrever cartas para garotos por quem já se apaixonou.

No primeiro longa, as cartas acabam sendo enviadas, e uma sucessão de acontecimentos improváveis e fofíssimos termina com Lara Jean e seu "crush" do colégio, Peter Kavinsky, namorando.

Na continuação, descobrimos que mais alguém também recebeu as cartas da garota – um ex-colega que também nutria sentimentos secretos pela jovem Lara Jean. Ela então se encontra num triângulo amoroso e diante de uma difícil decisão: Peter Kavinsky ou John Ambrose?

Confira o trailer de Para Todos os Garotos 2: PS: Ainda Amo Você, que chega à Netflix no dia 12 de fevereiro: