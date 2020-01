Sucesso no YouTube, personagem português Bruno Aleixo ganha filme

Personagem cômico e famoso no YouTube, inclusive hit na web brasileira, o português Bruno Aleixo ganha seu próprio filme, a partir desta quinta-feira (23) nos cinemas. Na trama, Bruno, um cachorro shih tzu com aspecto de urso ewok e comportamento humanizado, decide escrever uma autobiografia e se reúne com os amigos, para que eles lhe deem ideias para o texto.

“O Filme do Bruno Aleixo”, dirigido pelos próprios criadores João Moreira e Pedro Santo, recorre à metalinguagem envolvida no processo de criação de um outro filme. Para isso, fazem Bruno convocar uma espécie de reunião de brainstorming nonsense com os colegas: o Homem do Bussaco (monstro peludo, tipo Chewbacca), Busto (um busto de Napoleão) e Renato Alexandre (inspirado em “O Monstro da Lagoa Negra”).

No longa a ser produzido, o cachorro, dublado por João Moreira, é vivido pelo ator português Adriano Luz (“Mistérios de Lisboa”). A adaptação cinematográfica ainda traz no elenco a participação de Rogério Samora, José Neto, José Raposo, João Lagarto, Manuel Mozos, Fernando Alvim, David Chain Ribeiro e Gonçalo Waddington.

“O filme continua a ter como referências as pequenas coisas do cotidiano, mas centra-se mais no imaginário comum do cinema do que propriamente no imaginário comum popular português”, diz Moreira. O Sr. Aleixo, que já participou do Choque de Cultura e cobriu a Copa do Mundo no Brasil para o canal RTP, da TV portuguesa, tem tudo para aumentar o seu sucesso por aqui.