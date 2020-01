Mostra interativa presta homenagem a Leonardo Da Vinci no parque Ibirapuera

Uma exposição oficial do governo italiano, em memória aos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, começa neste sábado (25) em São Paulo, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera. Gratuita, a mostra é interativa, apresenta obras do artista em projeções e realidade virtual e vai até 22 de março.

“Da Vinci Experience e suas Invenções” dá um panorama dos feitos do gênio de perfil multifacetado nascido em 1452, uma das mentes mais brilhantes da história. Criada em 2019 especialmente para o Ano de Leonardo, a mostra é dividida em quatro núcleos: Sala das Máquinas, Área “Self”, Realidade Virtual e Sala Imersiva – que convidam o público a mergulhar no universo criativo de Da Vinci por meio de diferentes linguagens.

O percurso se inicia na Sala das Máquinas, onde o visitante se depara com dez reproduções artesanais das famosas máquinas pensadas e desenvolvidas pelo artista, como o paraquedas, o volante e a asa-delta. A visita segue pela Área Self, espaço que permite que os visitantes entrem nas molduras e façam parte de obras icônicas do artista, como “Mona Lisa” e “São João Batista”.

Retrato de uma Dama Milanesa (La Belle Ferronnière), 1493-1496 / Musée du Louvre, Paris/divulgação

No terceiro núcleo, é possível interagir com as invenções idealizadas por Leonardo e controlar tanques blindados, experimentar o voo humano da asa-delta ou, ainda, navegar em um rio operando o mecanismo criado para direcionar as embarcações.

Projeções gigantescas nas superfícies da estrutura arquitetônica do pavilhão e uma trilha sonora Dolby Surround 360o coroam a narrativa, formando a Sala Imersiva. Nela serão transmitidas centenas de imagens digitalizadas e vídeos em alta definição.

A exposição já foi exibida em cidades da Itália, Peru (Lima), Chile (Santiago) e Colômbia (Bogotá).

Serviço

Pavilhão das Culturas (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Portões 1 e 3, Pq. Ibirapuera, SP). Sáb. a 22/3. Qua. a dom., 10h às 17h30. Grátis.