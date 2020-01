Ballet Stagium apresenta espetáculo ‘Coisas do Brasil’ de graça no CCSP

View this post on Instagram

COISAS DO BRASIL – 40 ANOS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ “Coisas do Brasil” teve sua estreia

no Theatro Municipal de São Paulo em julho de 1979, recebendo da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) o prêmio de melhor espetáculo. A obra traça um percurso histórico da formação da nossa sociedade. Criação de Décio Otero e direção teatral de Marika Gidali, “Coisas do Brasil” percorreu todo o território Nacional e vários países da América Latina, não somente em teatros, mas em escolas, hospitais, presídios, ginásios e praças públicas. A remontagem de “Coisas do Brasil”, no momento em que completa 40 anos, extrapola o sentido de comemoração; a obra promove um dialogo com os nossos dias. “Coisas do Brasil” ao longo dos anos tornou-se uma obra em constante processo de investigação, articulando o passado, não como arquivo, mas como fonte viva da “História”; fundamental para nos reconhecermos como território existencial. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ________________________________________________ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📍 CENTRO CULTURAL SÃO PAULO📍 @ccsp_oficial ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De 23 a 26 de JANEIRO. -Quinta a Sábado as 20h. -Domingo as 18h. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sala Adoniram Barbosa. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✨✨G R A T U I T O✨✨ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Centro Cultural São Paulo.

Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ______________________________________________ #balletstagium #fomento2019 #danca #dancasp #balletsp #coisasdobrasil #40anos #historia #art #cultura #culturasp #brasil #brasilidades #agendadedanca #gratuito #gratis #centrocultural #ccsp #contemporarydance #saopaulo #omelhordaculturasp #smculturasp #essepe