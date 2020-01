‘1917’ renova a trama de guerra em ação sem cortes

Concebido como se fosse um longo plano-sequência, “1917”, dirigido por Sam Mendes (“Beleza Americana”), ganhador dos prêmios de melhor filme de drama e melhor direção no Globo de Ouro, estreia nesta quinta-feira (23) nos cinemas brasileiros cercado de expectativas. Mas o que mais uma história de guerra pode ter de tão especial?, alguns poderão pensar. E é justamente numa experiência cinematográfica imersiva que o diretor triunfa, beneficiando-se das memórias de seu avô e outros nomes que serviram na Primeira Guerra Mundial para construir um épico visceral.

“1917” aborda a corrida de dois jovens soldados britânicos no auge da guerra, interpretados por George MacKay e Dean-Charles Chapman. Eles recebem uma missão aparentemente impossível: cruzar o território inimigo, lutando contra o tempo, e entregar uma mensagem que pode salvar as vidas de 1.600 soldados, inclusive a do irmão de um deles. Nessa jornada, a plateia acaba por ser conduzida junto aos soldados como testemunha próxima e absorvendo a tensão do conflito.

“Como a maioria das histórias de guerra que eu admirava, quis criar uma ficção baseada em fatos”, explica o diretor. O avô de Sam Mendes, Alfred H. Mendes, tinha 19 anos em 1917. Devido à sua baixa estatura, 1,62m, foi escolhido para ser mensageiro no front. A névoa sobre a Terra de Ninguém — território não reivindicado entre as trincheiras que nenhum dos lados atravessava por medo de ser atacado — ficava a cerca de 1,68m de altura. Então, o truque de Alfred era transportar mensagens lateralmente de um posto a outro.

“Houve um período em que os britânicos não sabiam se os alemães haviam recuado. Estavam perdidos em terras que nunca tinham visto antes, a sós naquela terra desolada cheia de atiradores, minas terrestres e fios de detonação”, resume o cineasta sobre como chegou à linha narrativa.