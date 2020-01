Will Smith ataca de motorista de aplicativo para promover Bad Boys 3

O ator Will Smith virou motorista de aplicativo por um dia em uma ação para divulgar o filme Bad Boys Para Sempre, que estreia no Brasil em 30 de janeiro. Na cidade de Miami, onde a história do longa-metragem ocorre, ele andou com quatro pessoas, separadamente, em um Porsche Taycan 2020.

Os passageiros foram convidados pela empresa do app com a justificativa de testar uma nova tecnologia. "Acho que eu sou a nova tecnologia", brincou o artista no vídeo divulgado no Instagram.

Ao descobrir quem era o motorista, dois homens e duas mulheres ficaram, claro, surpresos. Smith assumia a atitude do detetive Mike Lowry e incentivava as pessoas a imitarem outro 'bad boy'.

Um dos passageiros, Mateo, disse que a namorada dele é fã do filme. O ator pediu então para o rapaz fazer uma chamada de vídeo para ela.

Assista ao vídeo abaixo: