Príncipe George terá a própria série animada na HBO Max

Após um escândalo, a família real vira notícia por um fato animado, literalmente. O Príncipe George, filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton, terá seu próprio desenho animado na HBO Max.

O canal de televisão americano anunciou, segundo o Deadline, que já está trabalhando em "The Prince", uma série de comédia animada de Gary Janetti, escritor e produtor de "Family Guy”.

A série será inspirada nos memes que Gary Janetti compartilha em seu perfil do Instagram, que conta com 894 mil seguidores. De acordo com Gary Janetti, na série, George é uma criança altiva e sádica. Ele terá uma fixação especial por sua tia Meghan Markle.