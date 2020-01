Netflix: Veja as estreias de séries, filmes e documentários de fevereiro

A Netflix liberou nesta quarta-feira (22), as novidades previstas para fevereiro na plataforma.

Veja séries, filmes, programação kids, documentários e mais que chegam no mês do Carnaval:

LEIA MAIS:

Aplicativo de transporte dá códigos de desconto de até 66% em viagens no aniversário de SP

OUÇA: Pearl Jam lança ‘Dance of Clairvoyants’, primeiro single de Gigaton

Séries

Vikings: Temporada 6 (6/2/2020)

Na temporada final, Bjorn é o novo rei de Kattegat, Ivar se refugia na Rússia e Lagertha planeja uma aposentadoria tranquila no campo.

Locke & Key: Temporada 1 (7/2/2020)

Após a morte do pai, três irmãos se mudam para uma antiga mansão repleta de chaves mágicas. História baseada nos quadrinhos de Joe Hill e Gabriel Rodríguez.

Van Helsing: Temporada 4 (8/2/2020)

Vanessa adota uma nova filosofia. Segredos são revelados. Sam segue com sua intenção maligna de ressuscitar o Senhor das Trevas.

Narcos: México – Temporada 2 (13/2/2020)

Félix precisa lidar com os EUA e as consequências de seus atos contra o DEA, ao mesmo tempo em que enfrenta oposição dentro do próprio grupo.

Casamento às Cegas: Temporada 1 (13/2/2020)

A conexão emocional pode levar à atração física? Nesta série, solteiros tentam encontrar um par e se apaixonar antes de se verem cara a cara.As Telefonistas: Temporada Final – Parte 1 (14/2/2020)

Com a ajuda de amigos próximos, Lidia volta à Espanha para tentar encontrar a filha enquanto o país enfrenta as consequências de uma guerra civil.

Spectros: Temporada 1 (20/2/2020)

No bairro da Liberdade, em São Paulo, um grupo de adolescentes se vê em meio a uma disputa envolvendo forças sobrenaturais e espíritos japoneses.

A Cabana e Seus Segredos (20/2/2020)

Este documentário intimista acompanha o autor William Paul Young em uma jornada pelo universo que deu origem ao fenômeno mundial "A Cabana".

Gentefied: Temporada 1 (21/2/2020)

Três primos de origem latina tentam superar suas diferenças para manter vivo o negócio da família em um bairro de Los Angeles.

Better Call Saul: Temporada 5 (24/2/2020)

A série derivada de “Breaking Bad” conta a história da transformação do advogado Jimmy McGill no sem escrúpulos Saul Goodman.

I Am Not Okay With This: Temporada 1 (26/2/2020)

Que adolescente não enfrenta problemas na escola, na família ou de identidade? Mas o pior é que ela também precisa encarar seus novos superpoderes!

Altered Carbon: Temporada 2 (27/2/2020)

Quando um trabalho leva Takeshi Kovacs de volta ao Mundo de Harlan em uma nova capa, ele encontra o planeta em guerra e seu grande amor em apuros.

Aceleradas: Temporada 1 (28/2/2020)

Na Cidade do México, três jovens mimadas conhecem uma mulher perigosa que as conduz em uma arriscada viagem de amadurecimento e aprendizado.

Restaurants on the Edge (28/2/2020)

Três especialistas em comida e design viajam pelo mundo transformando restaurantes decadentes em lugares dignos das paisagens maravilhosas em que se encontram.

F1: Dirigir para Viver – Temporada 2 (28/2/2020)

Em cada temporada implacável de F1, pilotos, gestores e donos de equipes vivem grandes emoções nas pistas e fora delas

Filmes

Mãos talentosas: A história de Ben Carson (1/2/2020)

Cuba Gooding Jr. vive um neurocirurgião pediátrico que supera grandes obstáculos para estudar medicina e salvar vidas no Hospital Johns Hopkins.

La La Land: Cantando Estações (1/2/2020)

Em Los Angeles, um casal de artistas enfrenta um difícil dilema quando seus projetos pessoais colocam em risco o romance entre eles. Com Emma Stone e Ryan Gosling, o filme venceu seis Oscar.

O Estranho Noivo de Maya (1/2/2020)

Para afirmar sua independência em relação às expectativas rígidas de seu pai, uma mulher obstinada contrata um homem de Los Angeles para fingir ser seu noivo na África.

Letra e Música (1/2/2020)

Quando um decadente astro pop tem a chance de retomar sua carreira, uma jovem com um talento inato para as palavras pode ser exatamente a ajuda de que precisava.

Como Perder um Homem em 10 Dias (1/2/2020)

Um publicitário aposta com colegas que pode fazer uma mulher se apaixonar por ele em 10 dias. Mas aposta na garota errada, pois ela também tem seus próprios planos.

Superman: O Retorno (1/2/2020)

Ao retornar a Metrópolis, o Super-Homem descobre que Louis Lane está comprometida com outro homem e que Lex Luthor tem um novo plano para dominar o mundo.

Truque de Mestre (1/2/2020)

Um grupo de ilusionistas se especializa em roubar bancos e entregar o dinheiro para o público enquanto despista agentes do FBI. Com Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson e Isla Fisher.

Flashdance (1/2/2020)

Neste clássico dos anos 80, Alex é uma operária que trabalha à noite como dançarina em uma boate e corre atrás do sonho de se tornar bailarina profissional.

Para todos os garotos: P.S. ainda amo você (12/2/2020) Agora é oficial: Lara Jean e Peter são um casal. Eles só não esperavam que um outro destinatário das cartas de amor de Lara resolvesse entrar em cena.

Feira das Vaidades (14/2/2020)

Tentando conquistar um lugar na alta sociedade de Londres dos anos 1820, a humilde Becky Sharp decide usar toda sua inteligência, charme e poder de sedução. Com Reese Witherspoon.

Soldado anônimo (14/2/2020)

Ao invés de combates, este filme de guerra retrata os longos e solitários dias dos soldados e o senso de humor que desenvolvem para lidar com situações insuportáveis. Com Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Jamie Foxx e direção de Sam Mendes.

Fala Comigo (15/2/2020)

Um adolescente entediado liga para as pacientes de sua mãe psiquiatra em busca de emoção, mas acaba se envolvendo de verdade com uma delas. Com Denise Fraga.

Por Lugares Incríveis (28/2/2020) Neste filme baseado no best-seller, dois adolescentes em transformação lidam juntos com suas feridas emocionais. Com Elle Fanning e Justice Smith.

A Trincheira Infinita (28/2/2020) Com medo de retaliações, um espião da Guerra Civil Espanhola se esconde durante 33 anos. Baseado em fatos reais. Com Antonio de la Torre e Belén Cuesta.

Documentários e Especiais

Prescrição Fatal: Minissérie (5/2/2020)

Após a morte trágica de seu filho, um farmacêutico chega às últimas consequências para denunciar a corrupção que sustenta o vício em opioides nos EUA.

Miau Sucesso (5/2/2020)

O documentário explora como nossos amigos felinos se tornaram ícones online, dos primeiros memes em texto até o surgimento dos gatos influenciadores.

Quem Matou Malcolm X?: Temporada 1 (7/2/2020)

Décadas após o assassinato do líder afro-americano Malcolm X, um ativista embarca na difícil missão de descobrir a verdade.

Camino a Roma (11/2/2020)

O documentário mostra os bastidores da produção de "Roma", filme de Alfonso Cuarón vencedor do Oscar. Entre os entrevistados está o próprio diretor.

Jovens, loucos e rebeldes (14/2/2020)

Dirigido por Richard Linklater, este clássico dos anos 90 acompanha o último dia de aula de um grupo de adolescentes em uma escola do Texas em 1976.

The Chef Show: Volume 3 (19/2/2020)

Acompanhe Jon Favreau e Roy Choi em novas viagens cheias de comidas deliciosas e conversa boa com chefs famosos.

Bebês em Foco: Parte 1 (21/2/2020)

Esta série documental explora a ciência inovadora que revela como as crianças descobrem a vida durante seu primeiro ano.

Crianças e Família

#TeamKaylie: Parte 3 (3/2/2020)

Após um problema com a justiça, a jovem Kaylie é obrigada a trocar a vida de celebridade por serviços comunitários em um acampamento no campo.

Meu Malvado Favorito 3 (10/2/2020)

Gru perdeu o emprego por não prender um astro infantil que se tornou um supervilão. Agora, ele acaba de descobrir que tem um irmão gêmeo!

Shaun o Carneiro – O Filme – A Fazenda contra-ataca (14/2/2020)

Nesta nova aventura dos criadores de "Wallace & Gromit", Shaun e o rebanho ajudam uma adorável alienígena após sua nave cair na Terra.

Os Smurfs e a Vila Perdida (15/2/2020)

Smurfette e seus amigos Gênio, Desastrado e Robusto se aventuram na Floresta Proibida para tentar salvar uma misteriosa vila do terrível Gargamel.

Universo Ashley Garcia: Parte 1 (17/2/2020)

Uma garota que sabe tudo sobre foguetes e robôs atravessa os EUA para trabalhar na NASA e morar com o tio, um divertido ex-jogador de futebol americano.

Caçadores de Bugs: Temporada 1 (21/2/2020)

Dois jovens trabalham em uma loja de games para ninguém descobrir sua verdadeira ocupação: caçar monstros que saíram dos jogos para o mundo real.

Pokémon: Mewtwo Contra-ataca — Evolução (27/2/2020)

Neste remake em computação gráfica de "Pokémon: O Filme," o lendário Pokémon Mewtwo busca vingança contra todos que tentaram explorar seus poderes.

Anime

O Castelo no Céu (1/2/2020)

Neste anime de aventura para crianças, um jovem mineiro e uma mocinha misteriosa procuram uma ilha perdida repleta de tesouros.

Mushikago no Cagaster: Temporada 1 (6/2/2020)

Trinta anos após a humanidade ser dizimada por uma doença que transforma os infectados em insetos sedentos de sangue, dois jovens lutam para sobreviver.

Dragon Quest Your Story (13/2/2020)

Luca segue os passos do pai para resgatar sua mãe do maligno Ladja. Sua única esperança é encontrar o herói que carrega a espada zenitiana.