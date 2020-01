Kim Kardashian chama atenção com biquíni em praia do México

Kim Kardashian decidiu usar o Instagram para matar a saudade das suas férias. Desde o fim de semana, a estrela de 39 anos está postando fotos da sua viagem a Cabo San Lucas, no México. Tudo começou com algumas imagens de Kim em um maiô cobre com recorte na barriga e nas costas.

Em seguida, foi a vez de se exibir em um vestido com estampa de tigre.

Agora, Kim decidiu mostrar ao mundo um post no qual aparece de cócoras em uma escadas de tijolos usando um biquíni com material desgastado.

O top no estilo halter neck combinava com a peça inferior, mais justa e com alças laterais. Ela finalizou o look de praia com um par de óculos de sol ovais e o cabelo amarrado em uma longa trança.