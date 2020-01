Kevinho chega a 1 bilhão de visualizações no YouTube com ‘Olha a Explosão’

Explodiu mesmo! Mais de três anos após seu lançamento, o hit do Carnaval brasileiro de 2017 segue muito relevante. Nesta semana, “Olha a Explosão”, do Kevinho, atingiu a marca de 1 bilhão de visualizações em seu clipe no YouTube – maior plataforma de vídeos da internet.

"’Olha a Explosão’ foi a música que me apresentou para o Brasil e até para o mundo. Chegar a 1 bilhão é um sonho que estou realizando, estamos no caminho certo. É o funk mostrando que nosso trabalho está sendo reconhecido e atravessando fronteiras", diz o cantor.

O clipe do sucesso foi lançado no dia 26 de dezembro de 2016. Ele foi curtido por 6,4 milhões de pessoas, e avaliado negativamente por quase 500 mil. O vídeo também rendeu engajamento em comentários: foram mais de 250 mil.

Além da versão original, “Olha a Explosão” ganhou um remix pelo com a participação dos rappers americanos 2 Chainz e Frech Montana e do cantor venezuelano Nacho, além de um dueto com Wesley Safadão. O clipe “bilionário” foi gravado no Guarujá, litoral norte de São Paulo.

Além de Kevinho, outras três músicas com artistas brasileiros acumulam mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube: “Bum Bum Tam Tam”, de MC Fioti, “Corazón”, de Maluma com Nego do Borel, e “La La La (Brazil 2014)”, de Shakira com Carlinhos Brown.