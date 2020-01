'Karatê Kid' vai virar musical na Broadway

O filme Karatê Kid deve sair das telas para os palcos. O roteirista Robert Mark Kamen, que escreveu a história do filme original, está adaptando o enredo para um musical da Broadway. Segundo a publicação Entertainment Weekly, o espetáculo terá letras de Drew Gasparini e coreografia de Keone and Mari Madrid. Amon Miyamoto, o primeiro japonês a dirigir um musical na Broadway, comandará a montagem.

O filme de 1984 trouxe como protagonistas Ralph Macchio e Pat Morita. O primeiro interpretou Daniel, um estudante que começa a aprender caratê com o personagem de Morita, Sr. Miyagi, para se defender de bullying. O longa-metragem teve três sequências e uma nova versão com Jackie Chan e Jaden Smith estreou em 2010.