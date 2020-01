Petição pede que Harry e Meghan paguem suas próprias despesas no Canadá

Uma petição com mais de 80 mil assinaturas pede para que o casal real, príncipe Harry e Meghan Markle, duquesa de Sussex, paguem por sua própria comitiva de segurança enquanto estiverem em terras canadenses.

O abaixo-assinado foi lançado há uma semana pela Canadian Taxpayers Federation (em tradução livre, "Federação de Contribuintes do Canadá") após a notícia de que o casal passaria parte de seus futuros dias morando na América do Norte. Hoje, ambos estão na ilha de Vancouver junto a seu filho Archie, iniciando uma vida relativamente independente da família real britânica.

Reprodução

No Reino Unido, funcionários que fazem a segurança de membros da realeza são pagos com dinheiro público arrecadado através de impostos. No entanto, ainda não se sabe de onde virá o dinheiro para os salários da comitiva no Canadá ou em outros países – já que, fora do Reino Unido, Harry e Meghan podem ser considerados pessoas "comuns".

O diretor da Canadian Taxpayers Federation emitiu seu ponto de vista, que também é defendido pelos mais de 80 mil assinantes da petição. "Canadenses receberão o duque e a duquesa de braços abertos, porém deixam bem claro que contribuintes não devem ser forçados a financiá-los enquanto estiverem vivendo aqui", afirmou. "Nossa opinião é que o primeiro-ministro [Justin] Trudeau precisa respeitar o desejo dos canadenses, e deixar claro que embora o duque e a duquesa sejam bem-vindos no Canadá, eles precisam pagar suas próprias despesas".

Ao emitir comunicado anunciando sua saída da família real, Harry e Meghan afirmaram desejar ganhar seu próprio dinheiro nos anos seguintes. A separação entre o casal e os deveres reais deve acontecer de forma gradual nos próximos meses.