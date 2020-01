HBO começa a selecionar atores para novos personagens de Euphoria

A segunda temporada da série da HBO "Euphoria" pode trazer novos rostos para a telinha. Segundo informações do site Project Casting, as audições para novos personagens do seriado já estão para começar na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Um formulário para inscrições de interessados foi criado pela empresa de casting JV8INC. Sem entrar em detalhes, a página descreve quatro novos personagens: Darian, Ray, Ami e Serena.

Darian é um jovem de 7 anos, deslocado, sensível e vulnerável, mas com um lado malicioso. É descrito como "um dos mais interessantes da escola". Ray, também com 17 anos, é um garoto atraente, mas acessível, de família pobre e coração puro.

Ami tem entre 18 e 20 anos, e é uma stripper viciada em drogas. Ela tem um namorado, mas o odeia. Não tem papas na língua, e pode tornar qualquer situação ruim numa ainda pior.

Já a personagem Serena é a única mais velha do grupo, descrita como uma senhora branca com cerca de 50 anos. Ela é durona, de personalidade forte, e que recorre a bicos diversos para se sustentar.

A próxima temporada de Euphoria tem data de lançamento prevista para 2020. Com Zendaya no papel principal, a série narra a vida de um grupo de adolescentes que batalham com seus próprios sentimentos, problemas psicológicos, vícios, e o turbilhão de hormônios característico dessa fase.