Taylor Swift revela que a mãe foi diagnosticada com tumor cerebral

Taylor Swift está passando por uma barra em família. Em entrevista à revista Variety, a cantora norte-americana contou que a mãe, Andrea Swift, foi diagnosticada com um tumor no cérebro.

"Os sintomas do que uma pessoa passa quando sofre um tumor cerebral não se parecem com o que já passamos com o câncer antes. Então, essa é uma época muito difícil para nós, como família", disse Taylor.

Andrea vinha tratando um câncer de mama e foi justamente durante os exames de controle da primeira enfermidade que o tumor foi descoberto.

Por conta da doença da mãe, a cantora resolveu reduzir consideravelmente a agenda de shows para estar mais tempo em casa. "Lover", sua turnê atual, passa pelo Brasil em junho deste ano.

"Soon You'll Be Better", que está no último álbum, foi escrita para a mãe: