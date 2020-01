Stupid Love: Single novo de Lady Gaga vaza completo na internet

A movimentação na internet começou cedo nesta terça-feira acerca do trecho de nova música de Lady Gaga "conseguido" por fãs no site da cantora. No início da tarde, porém, o vazamento COMPLETO era fato. "Stupid Love" começou a circular nas redes sociais.

Leia mais:

Jason Momoa visita hospital para crianças nos Estados Unidos

Príncipe Harry embarca em voo comercial para encontrar Meghan e Archie no Canadá

A sucessora de "Shallow" está rodando nas redes sociais e, até o momento, Mother Monster não se pronunciou sobre o vazamento. Com a música de "Nasce uma Estrela", ela ganhou Oscar, Grammy e Globo de Ouro, entre outros prêmios.

Os fãs, no entanto, estão extasiados com a novidade. Amaram o novo single.

Com o vazamento de 'Stupid Love', mesmo sem ter intenção, lady gaga acaba de atualizar a bíblia do pop com mais um testamento, entenda: pic.twitter.com/abtIFD59dR — Antônio 🌟 | #StupidLoveIsComing #LG6 (@AReborn3) January 21, 2020

Mas o som, claro, já foi derrubado.

A Gaga salvando o pop quando ninguém ao menos tentou pic.twitter.com/S7qoYpC1qO — Stupid Love (@miguellziim) January 21, 2020

HTML

Os fãs encontraram o termo "Stupid Love" no HTML do código fonte do site oficial de Gaga. Era uma aba ainda não publicada. Todos já estavam espertos desde o Halloween, quando a cantora postou fotos e deixou um celular em cima da mesa em que se lia "Stupid Love" na tela. E ela só queria mostrar sua decoração.