Radiohead cria biblioteca digital grátis

Os caras do Radiohead, inquieto conjunto britânico de rock alternativo, não cessam de experimentar tanto na música como no modo de distribuí-la. Dessa vez, os integrantes liberaram uma biblioteca digital com absolutamente todo o conteúdo disponível da banda. Lá, o público vai encontrar desde sons raros até discografias inteiras. E o melhor: sem pagar nada por isso.

“O Radiohead.com sempre foi irritantemente pouco informativo e imprevisível. Agora, previsivelmente, tornamos isso incrivelmente informativo”, declarou a banda em comunicado, para dizer que sua antiga página agora é o Radiohead Public Library, um acervo superorganizado, com o conteúdo arquivado por fases do grupo. Daí tem fotos, videoclipes, textos, singles, shows e, porque não?, merchandising oficial.