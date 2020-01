Primeiro filme em 3D de Pokémon ganha trailer

A Netflix vai distribuir o primeiro longa-metragem em 3D da série Pokémon. O filme Pokémon: Mewtwo Contra-Ataca – Evolution é, essencialmente, um remake tridimensional do filme homônimo da saga, e seu primeiro trailer já pode ser visto.

O lançamento está previsto para dia 27 de fevereiro na plataforma de streaming, em todos os países fora Japão e Coreia do Sul.

Pokémon: Mewtwo Contra-Ataca – Evolution recria uma das mais famosas histórias do universo Pokémon. A partir do fóssil da lendária criatura Mew, cientistas vão contra as leis naturais e constróem um novo pokémon, e o primeiro feito pela mão humana: o poderoso Mewtwo.

No entanto, enquanto a criatura começa a ganhar consciência de sua real origem, seu ressentimento com seres humanos cresce. Mewtwo passa a desejar, então, sua vingança – através da destruição de toda a espécie humana.

Personagens e pokemóns famosos farão parte do enredo que já é tão familiar para os fãs da série. Ash, Brock, Misty, Pikachu, Bulbassauro e Squirtle, além do pequeno Togepi, aparecem no trailer.

Confira a seguir: