Indicado ao Oscar, ‘Judy’ tem exibição grátis no MIS em São Paulo

“Judy”, filme que recria a trajetória de Judy Garland, famosa por seu papel em “O Mágico de Oz” (1939), e que rendeu à atriz Renée Zellweger o Globo de Ouro, tem pré-estreia gratuita nesta terça-feira (21) no Museu da Imagem e do Som (Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo; tel.: 2117-4777. Às 19h. Ingressos disponíveis a partir das 18h). O filme integra a mostra Musicais no Cinema, em cartaz até o dia 16 de fevereiro no espaço.

Boa chance de ver a atriz indicada ao Oscar em ação antes da estreia do longa-metragem no circuito, no próximo dia 30. Dirigido pelo britânico Rupert Goold, o é uma adaptação da peça “Judy Garland – O Fim do Arco-Íris”, de Peter Quilter, que traça perfil de Garland com foco nas apresentações que ela fez no clube The Talk of the Town, em Londres, Inglaterra, entre 1968 e 1969, ano de sua morte. Passagens delicadas de sua biografia não ficam de fora, como o vício em anfetaminas estimulado por Louis B. Mayer, então diretor dos estúdios MGM.

Na mostra, Judy Garland também está representada em exposição com fotos e vídeos, como “Casa, Comida e Carinho” (1950).