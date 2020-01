Fãs encontram pista de próximo single de Lady Gaga: 'Stupid Love'

As redes sociais têm chacoalhado com os rumores do lançamento do próximo single da cantora Lady Gaga. Nenhum anúncio oficial foi feito, mas os little monsters estão revirando a internet para encontrar alguma pista das novas músicas – e encontraram.

Nesta terça-feira (21), "Stupid Love" ("Amor Estúpido", em tradução livre) ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter pois um fã encontrou o título de uma suposta nova canção no código fonte do site oficial de Gaga.

🚨O COMEBACK É REAL! Equipe de Lady Gaga começa a testar nova aba de música com o nome "Stupid Love" em seu site oficial. https://t.co/f9aYwZrcNG pic.twitter.com/pHnNsKejno — BCharts (@bchartsnet) January 21, 2020

Para completar, um trecho do single teria vazado e circulado nas redes sociais. Confira:

stupid love vai ser um hino socorro não estou preparado pra volta da gaga, vou me acabar horroressss na balada pic.twitter.com/qdeuGcyDbM — ansel (@ANSELNM) January 21, 2020

Com isso, os rumores do novo single estão quase confirmados. Na semana passada, o jornal britânico The Sun afirmou que a cantora lançará a música no dia 7 de fevereiro.