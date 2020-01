Após Nasce uma Estrela, Bradley Cooper vai dirigir biografia de maestro para a Netflix

Após uma estreia estrondosa com a versão contemporânea do clássico "Nasce uma Estrela"(2018), Bradley Cooper já tem o próximo projeto como cineasta. Ele vai dirigir uma cinebiografia do maestro Leonardo Bernstein, que fez trilhas sonoras clássicas em Hollywood.

De acordo com informações da revista Variety, Cooper vai ter o projeto produzido pela Netflix, que conseguiu pegar o filme da Paramount. Entre os produtores estão Martin Scorsese, Steven Spielberg e Todd Philips.

Bernstein foi responsável pela música de filmes como "Amor, Sublime Amor" e "Sindicato dos Ladrões" e morreu em 1990, aos 72 anos. O maestro também ficou popular por um programa de TV em que ensinou música dos anos 1950 até a sua morte.

Cooper teve oito indicações ao Oscar e levou um, de canção original, para "Shallow", de Lady Gaga.