SAG Awards 2020: veja a lista completa de vencedores do termômetro do Oscar

A cerimônia do SAG Awards 2020, concedido pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, foi realizada no domingo (19) em Los Angeles, Califórnia (EUA), e acirrou os ânimos na corrida das premiações. Considerado um dos termômetros do Oscar, o prêmio é dedicado apenas a categorias de atuação.

A maior surpresa da noite foi o vencedor de Melhor Elenco de Filme – similar a categoria de Melhor Filme do Oscar: o sul-coreano "Parasita". O longa de Bong Joon Ho foi aplaudido de pé e fez história ao se tornar o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar a estatueta.

Veja também:

Bilionários do mundo têm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas

Feriados darão prejuízo de R$ 19,6 bilhões ao comércio em 2020

O SAG Awards 2020 também marcou a primeira grande vitória em premiações do serviço de streaming Apple+, com Jennifer Aniston recebendo o prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama por "The Morning Show".

Também subiram ao palco para receber estatuetas Joaquin Phoenix, por "Coringa", e Laura Dern, por "História de um Casamento". Veja a seguir a lista completa de vencedores:

Melhor Elenco de Filme

O Escândalo

O Irlandês

Jojo Rabbit

Era Uma Vez… em Hollywood

Parasita (vencedor)



Melhor Atriz

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – História de um Casamento

Lupita Nyong’o – Nós

Charlize Theron – O Escândalo

Renée Zellweger – Judy – Muito além do Arco-Íris (vencedora)



Melhor Ator

Christian Bale – Ford vs Ferrari

Leonardo DiCaprio – Era Uma Vez… em Hollywood

Adam Driver – História de um Casamento

Taron Egerton – Rocketman

Joaquin Phoenix – Coringa (vencedor)



Melhor Atriz Coadjuvante

Laura Dern – História de um Casamento (vencedora)



Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Nicole Kidman – O Escândalo

Jennifer Lopez – As Golpistas

Margot Robbie – O Escândalo

Melhor Ator Coadjuvante

Jamie Foxx – Luta por Justiça

Tom Hanks – Um Lindo Dia na Vizinhança

Al Pacino – O Irlandês

Joe Pesci – O Irlandês

Brad Pitt – Era Uma Vez… em Hollywood (vencedor)



Melhor Elenco de Dublês em Filme

Vingadores: Ultimato (vencedor)



Ford vs Ferrari

O Irlandês

Coringa

Era Uma Vez… em Hollywood

Melhor Elenco de Série de Drama

Big Little Lies

The Crown (vencedor)



Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

Melhor Atriz em Série de Drama

Jennifer Aniston – The Morning Show (vencedora)



Helena Bonham Carter – The Crown

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Melhor Ator em Série de Drama

Sterling K. Brown – This Is Us

Steve Carrell – The Morning Show

Billy Crudup – The Morning Show

Peter Dinklage – Game of Thrones (vencedor)



David Harbour – Stranger Things

Melhor Elenco de Série de Comédia

Barry

Fleabag

O Método Kominsky

The Marvelous Mrs. Maisel (vencedor)



Schitt’s Creek

Melhor Atriz em Série de Comédia

Christina Applegate – Dead to Me

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag (vencedora)



Melhor Ator em Série de Comédia

Alan Arkin – O Método Kominsky

Michael Douglas – O Método Kominsky

Bill Hader – Barry

Andrew Scott – Fleabag

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel (vencedor)



Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a TV

Patricia Arquette – The Act

Toni Collette – Unbelievable

Joey King – The Act

Emily Watson – Chernobyl

Michelle Williams – Fosse/Verdon (vencedora)



Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV

Mahershala Ali – True Detective

Russell Crowe – The Loudest Voice

Jared Harris – Chernobyl

Jharrel Jerome – Olhos que Condenam

Sam Rockwell – Fosse/Verdon (vencedor)



Melhor Elenco de Dublês em Série de Comédia ou Drama

Game of Thrones (vencedor)



Glow

Stranger Things

The Walking Dead

Watchmen

Homenageado do ano

Robert De Niro