O Mundo Sombrio de Sabrina ganha coleção especial de maquiagem

View this post on Instagram

🚨SURPRISE EARLY DROP BEAUTIES 🎉#NYXCOSMETICSFORSABRINA SPELLBOOK ($35 USD) 🔥💫 A coven of colors to create countless bewitching looks plus a handful of spells to inspire a world of everyday-to-editorial looks ✨ 30 pigmented AF shadows • 2 tempting blushes • 1 blinding highlighter ❤️ Available NOW exclusively at #NYXProfessionalMakeup & @ultabeauty! || #nyxcosmetics #sabrinanetflix #caos