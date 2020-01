Carnaval 2020: Casa Comigo abre edital para apresentação de projetos de arte no bloco

O Bloco Casa Comigo, um dos mais populares do Carnaval de rua de São Paulo, mantém inscrições de edital para projetos artísticos que podem se apresentar durante o desfile até esta terça-feira (21).

Os organizadores vão escolher projetos que serão financiados em até R$ 5 mil para a apresentação no dia da "saída"do bloco.

Podem se inscrever representantes de qualquer linguagem, mas, como se trata de Carnaval, o bloco precisa de projetos de apelo visual e as propostas que terão preferência na seleção são que levarem em consideração os seguintes aspectos:

Fácil e rápida montagem: com estrutura que seja de fácil deslocamento durante o desfile pelo próprio grupo;

Boa visualização: a performance/exibição deve se destacar no meio do Carnaval, sendo vista também por quem está longe.

"Com o edital queremos evidenciar projetos que mostrem como São Paulo é plural e berço de manifestações culturais diversas. E o Carnaval é o lugar onde todas as artes se encontram.Tem música, dança, teatro, cores, fantasias e muito mais. Se no Brasil as artes estão sob ataque, no Carnaval de São Paulo elas vão estar sob atabaques, reverberando o som que faz a rua e a folia pulsarem", diz o produtor cultural Raphael Guedes, um dos fundadores do bloco.

A data do desfile do Casa Comigo ainda será divulgada, assim como de todos os blocos inscritos na Prefeitura deste ano.

No entanto, o grupo já está confirmado no Pré-Carnaval: eles saem no dia 15 de fevereiro, com concentração no Centro, no cruzamento da Ipiranga com a São João.