Meryl Streep empresta voz para curta de animação da Apple TV+

Meryl Streep, de 70 anos, vai emprestar a própria voz a um pequeno filme animado que celebra o planeta Terra. A Apple TV+ (lê-se Apple TV Plus) disse na sexta-feira, 17, que a atriz se juntará a Chris O'Dowd, Jacob Tremblay e Ruth Negga para dar vida ao livro ilustrado Aqui Estamos: Notas para Viver no Planeta Terra, de Oliver Jeffers.

O filme de 36 minutos será lançado no serviço de streaming em 17 de abril. Na produção, Tremblay, protagonista do filme Extraordinário, dublará um garoto de sete anos que, ao longo de um dia, aprenderá sobre as maravilhas do planeta com os pais, interpretado por O'Dowd e Ruth. Já Meryl Streep vai narrar a história.

A atriz recordista de indicações ao Oscar (foram 21 no total, tendo vencido três) já emprestou a voz para os filmes O Fantástico Sr. Raposo e A.I. – Inteligência Artificial. Ela também teve 29 indicações para o Globo de Ouro e venceu oito.