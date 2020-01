Verão Otaku: Centro Cultural São Paulo estreia mostra de animação japonesa

“One Piece Strong World”, de Munehisa Sakai, uma das melhores animações feitas nos últimos tempos, com aproximadamente duas horas de duração e nada menos do que nove protagonistas, faz parte da programação da mostra Verão Otaku, que rola deste sábado (17) até o dia 2 de fevereiro no Centro Cultural São Paulo. Um festival de animes, com entrada gratuita, que exibe diversas séries, curtas e filmes japoneses e conta com rodas de conversa e debates.

O evento é resultado de parceria com a Fundação Japão e a Black Pipe Entretenimento. E os curadores esculpiram a canivete a programação, que além da obra citada, selecionou uma sorte das mais aclamadas produções do momento, como o filme “Hero Academia – Two Heroes”, de Kenji Nagazaki. Este conta a história de dois heróis que precisam combater vilões que hackearam o sistema de segurança de um evento de inovações tecnológicas; além de clássicos, como “Cowboy Bebop”, de Shinichirô Watanabe, em que os protagonistas usam suas táticas para encontrar o culpado por um ataque bioterrorista que mata 500 pessoas em Tóquio; e “X/1999”, adaptação de mangá do coletivo Clamp, quarteto feminino de artistas japonesas formado no ano de 1987.

Divulgação

Também acontecem maratonas de séries, como “Fire Force”, que terá exibidos em sequência todos os 12 episódios de suas três temporadas.

Esta edição vai contar, ainda, com rodas de conversa propostas pelo grupo Black Pipe Entretenimento, com foco nos temas: Lifestyle, Universo Geek e Música.

A bilheteria será aberta uma hora antes da primeira sessão do dia para a retirada dos ingressos. A programação completa pode ser consultada no site Circuito Spcine.

CCSP (Rua Vergueiro, 1.000, São Paulo, tel.: 3397-4002). Sala Lima Barreto. De sáb. a 2/2. Grátis. Veja a programação completa.