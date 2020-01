Ryan Reynolds e Sandra Bullock gravam vídeo divertido para homenagear os 98 anos de Betty White

Sandra Bullock e Ryan Reynolds protagonizaram um dos maiores êxitos do cinema em 2009, a comédia romântica "A Proposta"e, depois de rumores de que eles tiveram um namorico, continuaram bons amigos. Nesta sexta-feira (17), os dois se reuniram para desejar feliz aniversário para a colega de elenco no longa-metragem Betty White, que completa 98 anos.

Reynolds publicou um vídeo fofo em que os dois cantam "Parabéns a Você" e disputam quem gosta mais da veterana, que ficou com conhecida pelo trabalho na série "Supergatas" ("Golden Girls"no original0. Em "A Proposta", a atriz interpreta a avó de Reynolds.

A filmagem caseira mostra um em cada ambiente. "Feliz aniversário, querida Betty. Da Sandy, que te ama mais do que o Ryan", canta a atriz. Ao que Reynolds completa: "Do Ryan, que te ama muito, muito mais do que a Sandy".

O intérprete de Deadpool então promete aparecer com flores e "nada mais do que meias pretas e pulseiras de ouro" na porta de Betty.

Veja tudo abaixo: