Metro Indica: Francisco El Hombre, Toquinho e outras sugestões para o fim de semana em São Paulo

A uma semana das festas de aniversário de São Paulo, a programação cultural se intensifica a partir desta sexta-feira (17).

Veja sugestões para programas culturais em diversas linguagens para curtir a cidade

Teatro

Floresta. Uma família refugiada em uma casa isolada recebe estranhas visitas com as quais não sabem lidar, revendo suas convicções. No Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822 – Ipiranga; tel.: 3340-2000). Qui. a sáb., 21h; dom., 18h. A partir do dia 28, ter. e qua. às 19h30, também. R$ 12 a 40. Até 9/2.

Cinema

Férias do Barulho. Programação especial exibe filmes dublados que marcaram a infância de crianças e adultos na década de 1990, como “Jurassic Park”, “Edward Mãos de Tesoura”, “A Família Addams”. No Cinesesc (r. Augusta, 2.075 – Cerqueira César,; tel.: 3087-0500). Todos os dias, 19h. Grátis.

Música

Toquinho e Demônios da Garoa. Artistas fazem apresentações separadas, depois juntam-se em uma grande celebração. No Tom Brasil (r. Bragança Paulista, 1.281 – Várzea de Baixo; tel.: 5646-2153). Neste sábado (18), 22h. R$ 49,50 a 199.

Francisco, el hombre. A apresentação de RASGACABEZA faz reverberar a proposta da banda de expurgar vivências, urgências e o que mais estiver entalado por meio de canções. o Sesc Campo Limpo (r. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120 – Campo Limpo; tel.: 5510-2700). Nesta sexta (17), 20h. Grátis.

Ilú Obá de Min. Parte da programação de blocos de Carnaval na casa em janeiro e fevereiro, grupo protagonizado por mulheres negras se apresenta, com participação de Jéssica Gaspar e as Clarianas. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134 – Pinheiros; tel.: 3031-4143). Nesta sexta (17), 22h. R$ 40 a 120.

Artes visuais

11º Salão dos Artistas sem Galeria. Reúne produção de artistas brasileiros que não tenham contratos verbais ou formais com qualquer galeria de arte na cidade. Na Lona Galeria (r. Brigadeiro Galvão, 990 – Barra Funda; tel.: 99403-0023). Qua. a sáb., 13h às 17h. E na Zipper Galeria (r. Estados Unidos, 1.914 – Jd. América; tel.: 4306-4306). Seg. a sex., 10h às 19h; sáb., 11h às 19h. Grátis. Até 20/2.

Dança

Do Brasil para Broadway. Espetáculo musical faz tributo a raízes e ritmos como samba, baião e coco, chegando à cultura americana. o MIS (Avenida Europa, 158, Jd. Europa; tel.: 5646-2153). Dom. 18h. Grátis. Retirada de ingressos 1h antes.

Menino Assum Preto. O espetáculo retrata por meio do corpo, o trabalhador e o seu estilo de vida massificante em busca de capital, se utilizando das histórias e poética do pássaro nordestino Assum Preto. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93 – Água Branca; tel.: 3871-7700). Hoje, 20h30. Grátis.