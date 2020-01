Martinho da Vila se despede da turnê 'Bandeira da Fé' nesta sexta

Martinho da Vila vai encerrar hoje, 17, o giro que faz desde o começo de 2019 com o disco Bandeira da Fé. Esse é o nome da música que ele fez com Zé Catimba, mas que jamais quis gravar Algo parecia faltar, Martinho pegou birra do samba. Até que, em 1984, Agepê a gravou, e, muito graças a ela, vendeu mais de 1 milhão de discos do LP Mistura Brasileira.

"Agora, fiz as pazes com esse samba", diz Martinho, 81 anos, 61 de carreira. Ele faz, então, um único show, a partir das 22h, no Tom Brasil. Vai privilegiar o repertório de Bandeira da Fé, o disco, mas também colocar os sambas que o fizeram atingir os topos de sua carreira, como Canta Canta Minha Gente, Mulheres e Devagar Devagarinho.

Martinho fala ao Estado por telefone, de sua casa, no Rio. Católico de criação, vai à umbanda e ao candomblé por alimento e inspiração. Sua obra passa pelos terreiros muitas vezes, como nos sambas Festa de Umbanda e Festa de Candomblé. E aqui tem história. Algumas ele só conta agora, confirmando a informação de fontes que vivem nas giras, os rituais feitos com a presença das entidades, cheios de significado e força para os seguidores das matrizes africanas.

Martinho é Ogã, como se chamam os homens autorizados pelos orixás a tocar os tambores nas celebrações, conforme a crença dos terreiros. "Quando cheguei, fui autorizado a isso e toquei. Eles gostaram e acabo tocando sempre que vou." São os tambores que abrem as portas entre os mundos nas evocações e por isso, para tocá-los, é preciso mais do que talento artístico.

O samba Festa de Umbanda, que fala que o "sino da igrejinha faz Belém Blem Blam", chegou a Martinho em uma gira. Não por meio de mensagens de Exus ou pretos velhos, mas por inspiração, como diz "Eu estava lá e senti, a melodia chegou e acabei fazendo a música."

Saber dos orixás e das nomenclaturas dessas culturas, independentemente de se acreditar ou não, é, para Martinho, algo fundamental para se entender a própria música brasileira. Ou muitas pessoas seguirão se perguntando, afinal, que é Ossanha da música de Baden e Vinicius.

