Parque Ibirapuera receberá exposição interativa gratuita em homenagem a Da Vinci

Em homenagem aos 500 anos da morte do gênio renascentista Leonardo Da Vinci (1452-1519), o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, receberá a exposição interativa "Da Vinci Experience", entre os dias 25 de janeiro e 22 de março. Com entrada gratuita, a mostra é dividida em quatro núcleos – "Sala das Máquinas", "Área Self", "Realidade Virtual" e "Sala Imersiva" -, que apresentam obras do artista italiano em projeções e realidade virtual.

LEIA MAIS:

Carnaval 2020: onde assistir a ensaios de escolas de samba em SP

O percurso tem início na "Sala das Máquinas", onde o visitante encontrará 10 reproduções artesanais das famosas máquinas criadas por Da Vinci, como, por exemplo, o paraquedas, o volante e a asa-delta. Já na "Área Self" as pessoas conseguem entrar nas molduras para fazer parte de obras icônicas do artista, como Mona Lisa e São João Batista.

O terceiro núcleo, por sua vez, proporciona uma interação com as invenções idealizadas por Da Vinci. Lá é possível controlar tanques blindados, experimentar o voo humano da asa-delta ou navegar em um rio operando o mecanismo criado para direcionar as embarcações, em um tour em realidade virtual.

Por fim, na "Sala Imersiva", serão transmitidas centenas de imagens digitalizadas e vídeos em alta definição na estrutura arquitetônica do Pavilhão, com trilha sonora. Além disso, com auxílio do Instituto Europeo de Design – IED São Paulo, 'Da Vinci Experience' contará com uma seção exclusiva dedicada à economia circular, com mobiliários e peças de decoração reaproveitados a partir de itens da rede elétrica. Criada em 2019 especialmente para o "Ano de Leonardo", a exposição chega ao Brasil com a ajuda do Consulado Geral da Itália, em parceria com a Enel, a Base7 Produções Culturais e a Embaixada da Itália. Concebida pela Crossmedia Group e consultoria de Roberta Barsanti, diretora do Museo Leonardiano, em Vinci, a mostra já foi exibida na Itália, nas cidades de Milão, Florença e Treviso; no Peru, em Lima; no Chile, em Santiago; e na Colômbia, em Bogotá.

Serviço:

Exposição Da Vinci Experience e suas invenções

Período: de 25 de janeiro a 22 de março

Local: Pavilhão das Culturas Brasileiras | Parque Ibirapuera

Endereço: Parque Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Portões 1 e 3)

Horários: quarta a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Entrada gratuita