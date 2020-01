Festival de Verão: último fim de semana traz sertanejo ao Paço de São Bernardo

A esplanada do Paço Municipal de São Bernardo recebe neste sábado e domingo o último fim de semana do 4º Festival de Verão.

Atrações musicais se apresentam gratuitamente das 14h às 21h. As principais atrações são o “feminejo” de Yasmin Santos sábado e a dupla sertaneja João Bosco & Vinícius no domingo.

No fim de semana passado, a festa reuniu cerca de 70 mil pessoas nos dois dias.

No horário dos shows, motoristas que utilizam a região do paço vão encontrar interdição para quem vem da avenida Lucas Nogueira Garcez e quer seguir sentido Santo André. O acesso na praça Samuel Sabatini estará fechado. A opção será seguir pela rua Jurubatuba, avenida Maurício de Castro e aí sim seguir sentido avenida Pereira Barreto. A prefeitura também vai interditar as passarelas do paço durante o festival.

A entrada do público será pela praça Samuel Sabatini, no sentido da Jurubatuba. A saída ocorrerá no sentido oposto, na avenida Brigadeiro Faria Lima, ao lado do Parque da Juventude Città di Maróstica.

Para garantir a segurança, será proibida a entrada na área de show de substâncias tóxicas, fogos de artifício, objetos que possam causar ferimentos (pedaço de madeira, guarda-chuva, guarda-sol, capacete, “pau de selfie”, cadeiras, entre outros), vasilhame contendo bebidas e caixa ou sacola térmica.