Cores e cortes para 2020: estes serão os looks mais usados, segundo as celebridades

Férias e verão nesta parte do mundo significam temporada de prêmios e estreias na outra. Enquanto curtimos os dias longos e suportamos as altas temperaturas, as nossas celebridades favoritas estão em um período-chave para os seus estilos: os tapetes vermelhos. Elas já chegaram, e as novidades em séries e filmes nos deixam as primeiras pistas sobre as tendências que veremos nos próximos meses.

“A balaiagem morreu”, afirma Karina Valle e Valentina Campos, do podcast Clase Básica (@clasebasica). O adeus dessa tendência nos deixa com outras que vêm com tudo em várias das atrizes que seguimos.

Se nos últimos anos a balaiagem chamou a atenção em atrizes como Jessica Alba, Kate Mara e Sarah Jessica Parker. Mas parece que neste 2020 esse visual será coisa do passado e vamos parar de vê-lo com tanta frequência, pelo menos, na tela grande.

Color block e raiz

“O fim desse estilo dá lugar ao retorno das raízes negras: raízes escuras com cabelos de outra cor, que podem ser loiros ou de outro tom”, asseguram. E quem vimos com essa moda? Kristen Stewart, no recém-lançado As Panteras, e a modelo e personalidade da TV e da internet Hailey Bieber, que aproveitou os tons de marrom e loiro para dar profundidade à parte superior do cabelo.

Se alguém que levou ao extremo a ideia de dividir o cabelo em duas cores, essa pessoa foi a cantora Billie Eilish. Mesmo sem estrelar filmes ou os programas imperdíveis da Netflix, ela costuma conquistar os tapetes vermelhos com looks ousados, os quais já são inspirações para as milhares de seguidoras que assistem aos seus shows e vídeos.

“O color block vem com tudo. A dupla de cores se tornará ainda mais presente, já que é muito jovem e nos permite usar tons vivos”, conta a integrante do Clase Básica.

Bob e pixie

“Outra tendência que vemos nas atrizes, e que vem muito, são cortes no estilo pixie ou bob”, acrescenta. Tratam-se de cortes curtinhos, cabelos que voltaram à vanguarda graças à modelo Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford. Agora, ele aparece em toda parte: na atriz e namorada de Cara Delevigne, Ashley Benson, e no look de Zoë Kravitz.

Cor fantasia

“Na primeira semana de fevereiro, Aves de Rapina estreia, o filme que retorna ao personagem mítico de Harley Quinn, interpretado pela australiana Margot Robbie. Desta vez, a supervilã é reinventada depois de deixar o Coringa e passa das cores vermelho e azul para mais tons pastel, com uma maquiagem menos invasiva, que mantém a essência feminina de uma pessoa que, desta vez, leva mais a sério ela mesma e que ela tem uma à parte do seu amante”, explica Karla Sánchez (@karla.snchzlyr), jornalista de séries e filmes da Rádio Súbela.

O mesmo vale para um dos fenômenos do ano passado: a loiro encantador de O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix. “Kiernan Shipka interpreta a bruxa adolescente de uma maneira muito mais sombria do que a versão dos anos 90. No final da última temporada, os cabelos de Sabrina vão de loiros claros a um ‘alvejado total’, um tom branco, cuja popularidade cresceu tanto em mulheres jovens quanto em mais velhas”, acrescenta.

Uma fantasia mais tradicional é o que Anne Hathaway mostrou na série Modern Love, da Amazon, onde a vemos com um corante vermelho que também se tornou uma opção para vários looks de tapetes e eventos. Zendaya, por exemplo, apareceu em algum momento com esse tom. A protagonista de Euphoria certamente definirá novamente as tendências e nos dará idéias de looks e maquiagem quando ela voltar com sua segunda temporada, prometida para este ano.

Franja louca

Os especialistas não têm medo de dizer: as franjas serão para todas em 2020: com rolinhos, divididas no meio ou como a última moda chamada shaggy. “Esta opção está mega na moda. Lily Allen usa uma franja tradicional, e vemos Jennifer Garner com um snap clássico aberto.” Enquanto isso, Miley Cyrus e Selena Gomez surpreenderam com uma onda louca, não tão simétrica, e que dá uma sensação espontânea e desgrenhada, que é a tradução exata de shaggy.

Uma franja curta como a de Emma Watson e Zendaya, ou para o lado, como vimos em Dua Lipa e Emma Stone. As opções estão dadas.

Clássico

“Renée Zellweger está recebendo as melhores críticas da sua carreira por sua atuação como Judy Garland, que se concentra nos últimos anos trágicos da vida da atriz. Um dos pontos que mais se destacou é a impressão corporal, razão pela qual a maquiagem se concentrou em praticamente emagrecer o rosto. Embora essa parte não seja uma tendência, é o cabelo que ela usa: o mesmo estilo da atriz que morreu aos 47 anos, em Londres, em 1969”, diz.

Uma castanha curta sobre as orelhas e empurrada para cima com um estalo sutil levantado. “Esse estilo também é usado por Scarlett Johansson em História de um Casamento, que foi indicada a seis Globos de Ouro, incluindo Melhor Atriz, que no filme vai de um cobre avermelhado a um loiro, mas mantém a tradição do corte pixie."

Fonte: Nueva Mujer