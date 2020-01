Atores mexicanos morrem ao cair de ponte durante gravação de série

Gravações da série "Sin Miedo a la Verdad", da rede de televisão mexicana Televisa, tiveram desfecho trágico na última quinta-feira (16). Os atores Jorge Navarro Sánchez e Luis Gerardo Rivera morreram ao cair de uma ponte durante ensaio para uma cena que seria registrada na Cidade do México.

A rede publicou um comunicado lamentando o ocorrido. "A produção a cargo de Rubén Galindo está atendendo as autoridades da Cidade do México por conta deste lamentável incidente, que deixa nossa casa de luto. Nossas orações vão para as famílias de Jorge e Luís Gerardo", diz trecho.

O protagonista da série, Alex Perea lamentou o acidente em seu Instagram Stories. "E em um segundo tudo muda. Em um segunda se vai a vida, em uma segunda a vida de muitas pessoas muda".