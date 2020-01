5 vezes em que o padre Fábio de Melo foi hilário nas redes sociais

Transmissor da palavra de Deus e do bom humor, o padre Fábio de Melo conquista cada vez mais o coração dos internautas. Com mais de 17 milhões de seguidores somente no Instagram, ele consegue engajar por suas mensagens positivas por meio de posts hilários. Para demostrar o motivo de tantas pessoas seguirem ele, decidimos compartilhar alguns dos seus melhores posts. Confira!

1. Ele compartilha vídeos fofos

“Olá, você teria um vídeo que ilustrasse como está a sua paciência neste fim de ano? Claro, meu amor, um minuto…”

2. Gosta de um filtro engraçado

3. Tem uma coluna social para os bichos

4. É gente como a gente

A gente termina de almoçar pensando no cafezinho com bolo de fubá à tarde. Que derrota! — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) October 5, 2018

5. Adora uns bons memes