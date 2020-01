Ncuti Gatwa, o Eric de Sex Education, conta que não tinha onde morar antes da série

Com uma coleção de personagens ímpares, "Sex Education" tem ao menos uma unanimidade: Eric. E, antes de cair nas graças do público na série da Netflix, o ator Ncuti Gatwa, que interpreta o melhor amigo do protagonista Otis (Asa Butterfield), passou por poucas e boas. Entre as mais difíceis, foi não ter nem onde morar por pelo menos cinco meses.

Leia mais:

Demi Lovato vai se apresentar em público pela primeira vez após overdose; saiba onde

Em entrevista à revista The Big Issue, ele contou que se mudou da Escócia para a Inglaterra aos 21 anos e não lhe falou ocupação. "Eu trabalhei todo esse tempo – e em bons lugares: fiquei um ano no Globe Theatre e tive muito serviço com a Kneehigh (companhia de teatro)", disse ele, hoje com 27. Mesmo assim, isso não foi suficiente para que ele equilibrasse todas as contas.

"Você tem que comer, tem que trabalhar, tem aluguel, contas, viagens, audições… Eu não conseguia lidar com tudo isso financeiramente. Eu ia me mudar, mas não deu certo. Então por cinco meses antes de 'Sex Education' eu dormi no sofá dos meus amigos. Eu não tinha casa. Eu era sem teto".

Até mesmo o teste para o papel de Eric teve empurrão das pessoas conhecidas. "Para chegar à minha audição, eu tive de pedir a meu amigo que transferisse 10 libras para que eu recarregasse meu cartão de transporte", disse ele.

Segundo ele, essas dificuldades não transpareciam no dia a dia. "É maluco porque se alguém me visse na rua a caminho do meu trabalho temporário na Harrods com meu casaco e meus sapatos brogue (porque você precisa se vestir bem e vestir o personagem) não acreditaria que eu estava prestes a passar duas horas ao telefone tentando descobrir onde eu poderia dormir naquela noite", conta ele. "Quantas pessoas devem estar passando por isso em Londres?", completou ele, que se tornou embaixador de um centro de acolhimento para jovens sem teto.

Sex Education estreia sua segunda temporada nesta sexta-feira, 17 de janeiro. Veja o trailer abaixo: