Marighella já tem data de estreia nos cinemas do Brasil

O filme "Marighella", de Wagner Moura, ganhou data de estreia nos cinemas brasileiros após impasse.

O longa-metragem estrelado por Seu Jorge entra em cartaz no dia 14 de maio.

Com passagem em diversos festivais (Berlim, Hong Kong, Bari, Sydney, Havana, Cairo, Índia e Santiago), a produção, que marca a estreia de Wagner Moura por trás das câmeras, narra a história dos últimos anos de Carlos Marighella, guerrilheiro que participou de movimentos de resistência contra a ditadura brasileira, na década de 1960.

Além de Seu Jorge, o elenco conta com Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Herson Capri e Humberto Carrão.

Quem foi Marighella?

O baiano Carlos Marighella (1911-1969) fundou a (ANL) Ação Libertadora Brasileira. Nos anos 1930, dedicou-se ao Partido Comunista Brasileiro e chegou a ser preso quatro vezes na década e outras duas durante a Era Vargas, na década seguinte. Foi deputado federal e voltou a ser preso por um ano no início do regime militar.

Quando saiu da cadeia, em 1965, se dedicou à luta armada e acabou sendo expulso do PCB no ano de sua morte. Foi nessa ocasião que criou a ANL e participou do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick.

Foi morto em uma emboscada do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) no dia 4 de novembro de 1969