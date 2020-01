Jumanji: Próxima Fase traz reforços de Danny De Vito e Danny Glover

Em “Jumanji: Próxima Fase”, que estreia nesta quinta-feira (16) nos cinemas brasileiros, a turma de adolescentes está de volta, mas o jogo mudou. Enquanto retornam a Jumanji para resgatar um de seus amigos, os quatro jogadores, agora universitários, que sobreviveram às duras experiências do filme anterior, descobrem que nada é como eles esperavam.

Regressos de suas respectivas faculdades para casa em Brantford, New Hampshire, durante as férias de fim de ano, Spencer se sente compelido a jogar, e Martha, Fridge e Bethany precisam se unir e entrar novamente no mundo de Jumanji para encarar uma ousada missão de resgate.

Mas o jogo está bugado e contra-ataca. Tudo o que eles sabem sobre Jumanji muda de repente, e eles percebem que o game agora é mais do que apenas uma selva: é maior, mais perigoso e tem mais obstáculos emocionantes a serem superados. Nesse cenário, tudo pode acontecer; por isso, além de cenas de ação gigantescas, efeitos visuais incríveis e locações épicas, o público que for aos cinemas também pode esperar o inesperado.

Está de volta ao jogo a equipe de avatares de Dwayne Johnson como o dr. Smolder Bravestone, Jack Black como dr. Shelly Oberon, Kevin Hart como Mouse Finbar, Karen Gillan como Ruby Roundhouse e Nick Jonas como Seaplane, além dos novos jogadores: Danny Glover como Milo, Danny DeVito como vovô Eddie e Awkwafina como um novo avatar, Ming.

Após o sucesso global de “Jumanji: Bem-vindo à Selva” (2017), os cineastas sabiam que tinham uma oportunidade de seguir contando as histórias desses personagens. “O primeiro filme foi sobre o que significa entender quem você é e abraçar tudo aquilo de que você é capaz”, afirma o produtor Matt Tolmach, “Acontece que, na vida, nós mudamos o tempo todo. O mesmo aconteceu com o jogo, que está dificultando os desafios. Os personagens também estão mudando.”

“A oportunidade de voltar a essa ideia, a esses personagens, tanto os jovens do mundo real como seus avatares no jogo, foi irresistível para mim”, assume o diretor Jake Kasdan. “O grande presente dessa história é que poderíamos trazer todos de volta, reunir a equipe, mas também mudar o que todos estavam fazendo antes. E isso torna tudo novo outra vez.”