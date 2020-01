Em primeira passagem pelo Brasil, (Sandy) Alex G faz shows em São Paulo

O músico americano Alex Giannascoli, conhecido mundialmente como (Sandy) Alex G, vem com sua banda pela primeira vez ao Brasil e apresenta o show de seu novo álbum, “House of Sugar”, nesta quinta (16) e sexta-feira (17), no Sesc Pompeia (rua Clélia, 93, Água Branca, São Paulo; tel.: 3871-7700. Às 21h30. R$ 40). Com apenas 26 anos de idade, Alex G já conta com nove trabalhos lançados, três deles pela gravadora Domino (Reino Unido).

O músico ganhou fama pelos seus discos independentes no Bandcamp. A originalidade de sua música vem de referências e recortes dos gêneros folk, lo-fi, country e eletrônica, que servem de base para composições confessionais e intimistas. Entre as influências mais evidentes estão nomes como Elliott Smith e Built to Spill.

Quando adolescente, Giannascoli, nascido na Pensilvânia, escreveu e gravou as primeiras canções em seu próprio quarto. Em 2012, ele chamou a atenção do músico Mat Cothran, integrante do Elvis Depressedly, que posteriormente compartilhou as demos caseiras e se aproximou de Giannascoli para tocar em seu primeiro show ao vivo.

No ano seguinte, apresentando-se simplesmente como Alex G, ele assinou com a gravadora independente Orchid Tapes, casa de uma comunidade de compositores que inclui Cothran e Sam Ray (Teen Suicide). Ele então conseguiu lançar o primeiro disco, “DSU”, em 2014, e abandonou os estudos para seguir carreira na música.

“House of Sugar” é o primeiro álbum que Alex G grava fora de casa. Jacob Portrait, produtor que já havia mixado os predecessores “Beach Music” (2015) e “Rocket” (2017), assumiu a missão em seu estúdio no descolado distrito do Brooklyn, em NY.