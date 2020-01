Demi Lovato vai se apresentar em público pela primeira vez após overdose; saiba onde

Demi Lovato tem se reestabelecido de maneira gradual desde que sofreu uma overdose em julho de 2018.

A artista norte-americana vai cantar em público pela primeira vez desde a experiência traumática que quase a matou após seis anos de sobriedade. Demi foi confirmada como a cantora do hino nacional norte-americano no Super Bowl deste ano, que acontece em 2 de fevereiro.

Há dois anos, ela teve a mesma honraria na luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor no UFC.

Atriz

O retorno de Demi tem sido dosado também em trabalhos de atuação.

Ela está no elenco de "Eurovision", comédia dirigida por Will Ferrell para a Netflix com estreia prevista para este ano.

Em novembro, ela filmou uma ponta na série "Will and Grace" e mostrou fotos dos bastidores, que incluem uma barriguinha de grávida da personagem.