Atriz de Hollywood lança vela com cheiro de órgão genital feminino a R$ 325

A atriz Gwyneth Paltrow, conhecida por atuar em Shakespeare Apaixonado e os filmes da franquia Homem de Ferro, decidiu lançar no seu site, Goop, uma vela chamada This Smells Like My Vagina (Isso Cheira como minha Vagina).

Divulgação

O item, que está sendo vendido a 75 dólares (aproximadamente R$ 325), fez tanto sucesso que já está esgotado. Porém, apesar do nome, a vela não tem o cheiro de vagina. Em vez disso, ela combina notas de cedro, rosas, gerânio, bergamota e sementes de ambrette. Ainda de acordo com a sua descrição, a vela cria um ambiente sedutor e caloroso.