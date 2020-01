Antonio Fagundes mostra bastidores da televisão em novo Instagram

O ator Antonio Fagundes criou uma conta no Instagram nesta quarta-feira, 15. Ele chegou a gravar alguns stories nos quais falou sobre os objetivos da conta e mostrou bastidores da novela Bom Sucesso, em que está atuando atualmente.

"Oi turminha. Você deve estar estranhando né, eu aqui no Instagram, ficando moderninho", disse o ator em seu primeiro story na rede social. "Eu já fiz um podcast e, imagina, agora estou no Instagram", continuou, citando o podcast Clube do Livro que ele possui na Rede Globo, no qual fala sobre obras literárias.

Fagundes destacou que pretende usar a conta para falar de diversos temas, como teatro, cozinha e viagens, e que quer mostrar coisas sobre ele que o público talvez não conheça. "Quero saber coisas de vocês, e quero que saibam algumas coisas minhas que talvez você não tenha tido acesso", disse o ator.

Fagundes ainda usou um meme, o "eles que lutem", para falar sobre as pessoas que duvidavam que ele entraria na rede social. "Aqueles que acharam que eu não ia me render ao Instagram, eles que lutem", brincou. Entre os destaques da conta está o Fafá Digital, que agrupa os primeiros stories do ator.

Já em seus primeiros posts, Fagundes mostrou alguns bastidores das gravações de Bom Sucesso, que está em suas últimas semanas e deve ser substituída pela novela Salve-se Quem Puder.