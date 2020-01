99 comemora aniversário de SP com programação cultural gratuita no Beco do Batman

Em comemoração ao mês de aniversário da cidade de São Paulo, a empresa de transporte por aplicativo 99 preparou uma programação especial em um dos principais pontos turísticos da cidade: o Beco do Batman.

LEIA MAIS:

Marighella já tem data de estreia nos cinemas do Brasil

Em primeira passagem pelo Brasil, (Sandy) Alex G faz shows em São Paulo

As atividades acontecem sempre aos finais de semana, até o dia 26 de janeiro.

O festival inclui diversas atividades, como walking tour capitaneada pela guia Irit Cudek no Parque da Vila Madalena, contando a história bairro, do Beco do Batman, do grafite no local e a influência dos artistas de rua no espaço; oficinas infantis de grafite com o artista plástico Arnaldo Degasperi; shows ao ar livre de samba, reggae e rap; slackline, além de encerramento com o ensaio aberto para o Carnaval do bloco Cordão Cheiroso.

Confira a programação completa a seguir:

Programação cultural no Beco do Batman

18/01

11h às 16h – Totem de fotos

11h30 – Walking tour pelo Beco do Batman

12h às 16h – Pipoca e oficina de grafite para crianças com o artista plástico Arnaldo Degasperi

15h – Slam do Grajaú

19/01

11h às 16h – Totem de fotos

11h30 – Walking tour pelo Beco do Batman

12h às 16h – Pipoca e oficina de grafite para crianças com o artista plástico Arnaldo Degasperi

15h – Dawtas Of Aya (trio de Reggae)

25/01

11h às 16h – Totem de fotos

11h30 – Walking tour pelo Beco do Batman

12h às 16h – Pipoca e oficina de grafite para crianças com o artista plástico Arnaldo Degasperi

15h – Danna Lisboa

26/01

11h às 16h – Totem de fotos

11h30 – Walking tour pelo Beco do Batman

12h às 16h – Pipoca e oficina de grafite para crianças com o artista plástico Arnaldo Degasperi

15h – Cordão Cheiroso – Ensaio aberto de Carnaval

Durante todos os dias de evento:

– Pebolim

– Brechós

– Slackline

– Livros sobre São Paulo

– TV com vídeos da campanha da 99

– Venda de sorvetes da Escola de Sorvete