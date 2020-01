Netflix: Veja primeiro trailer da cinebiografia do diplomata Sergio Vieira de Mello

A Netflix liberou na tarde desta quarta-feira (15), o primeiro trailer da cinebiografia do diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello (1948-2003). "Sergio", protagonizado por Wagner Moura, estreia no festival Sundance, nos Estados Unidos, no fim do mês e chega à plataforma de streaming em 17 de abril.

O carioca, criado por mãe professora e pai diplomata, foi o brasileiro com mais destaque dentro da ONU e era considerado o sucessor de Koffi Anan como secretário-geral. O filme é ambientado no último ano de vida de Sergio, como gostava de ser chamado.

À ocasião de sua morte, durante um ataque da Al Qaeda à sede da ONU no Iraque, ocupava o posto de Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e planejava viver uma vida tranquila ao lado da companheira (Ana de Arnas).