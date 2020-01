Little Mix confirma show em São Paulo

O grupo britânico Little Mix fará seu primeiro show no Brasil neste ano. O quarteto feminino acaba de confirmar sua participação no Festival GRLS, que deve rolar em São Paulo nos dias 7 e 8 de março.

As garotas – Jade, Perry, Leigh Anne e Jesy – serão uma das principais atrações do evento, que também conta com a presença de Kylie Minogue.

"Sonhávamos com isso por toda nossa carreira e estamos muito animadas para contar um grande segredo a vocês", diz a postagem oficial do grupo no Twitter. "Mal podemos esperar para ver vocês e para levar o Little Mix para a América do Sul!"

O festival acontece no Memorial da América Latina, no centro da capital paulista. Além de shows musicais, o GRLS também promete oficinas, rodas de conversa, workshops e exposições.

Informações sobre valores de ingressos serão divulgadas no dia 20 de janeiro, quando também começarão as vendas.