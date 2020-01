Ganhe ingressos para museus de São Paulo com sua selfie; veja como participar

O mundo inteiro celebra nesta quarta-feira (15) a campanha mundial #MuseumSelfieDay, que convida pessoas a visitarem museus e publicarem selfies em suas redes sociais utilizando a hashtag com o nome da ação.

A tradição já existe desde 2015, quando Mar Dixon, uma americana que trabalha como coordenadora de projetos e é entusiasta das artes, teve a ideia de visitar uma série de centros culturais acompanhada de sua filha e sair clicando uma selfie em cada endereço para publicar nas redes sociais.

Desde então, a mania viralizou, e aqui no Brasil conta até com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, que vai presentear o público com pares de ingressos para a ida a outro museu.

O objetivo é incentivar a participação e a visitação aos museus de São Paulo.

Para concorrer, o usuário deve fazer uma foto dentro de qualquer museu de São Paulo e publicar no Instagram, marcando na imagem o perfil @culturasp e incluir na legenda a frase: “Minha próxima selfie será no…”, com a hashtag #MuseumSelfieDay, indicando qual a próxima instituição do estado que gostaria de visitar gratuitamente.

Os autores dos melhores cliques ganharão um par de ingressos para o museu escolhido.

Uma dica para faturar é ser criativo. Vale fazer caretas estranhas, escrever legendas engraçadas nas fotos, aplicar filtros…

Mais importante do que ganhar os ingressos, o dia é para celebrar o tanto de história e cultura a que temos acesso por aqui.