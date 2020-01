Festival gratuito Verão Sem Censura traz band russa Pussy Riot a São Paulo; veja programação

A banda russa Pussy Riot é uma das principais atrações do Festival Verão Sem Censura, que ocupa os espaços públicos de todas as regiões de São Paulo entre 17 e 31 de janeiro.

Na programação, obras que sofreram algum tipo de censura ou artistas que foram oprimidos de alguma maneira. São mais de 40 atividades abertas e gratuitas, como peças de teatro, filmes, debates, shows, exposições, performances e carnaval.

Segundo material da Secretaria Municipal de Cultura, "a iniciativa apoia e fortalece a resistência aos ataques à cultura e aos artistas do Brasi" e "não é um projeto de antagonismo ao Governo Federal". "É uma medida de valorização da nossa cultura”, afirma o secretário Alexandre Youssef.

A banda punk feminista tornou-se conhecida fora dos limites da Rússia depois que três de suas integrantes foram presas após um show em que protestavam contra o apoio da Igreja Ortodoxa Russa à candidatura de Vladimir Putin, em 2012. As meninas ficaram detidas sem direito a fiança e, depois de julgadas, foram mantidas em condições precárias e sem comunicação com a família. Elas cumpriram 21 dos 24 meses da pena e liberadas em dezembro de 2013.

Em São Paulo, as meninas se apresentam no dia 30, com participação de Linn da Quebrada, em frente ao CCSP.

Abertura

A abertura do evento, neste sábado (17), com show de Arnaldo Antunes, que teve videoclipe censurado na TV recentemente. No mesmo dia, o Theatro Municipal recebe, na sacada, o DJ Rennan da Penha, idealizador do Baile da Gaiola que ficou preso entre março e novembro.

Veja programação completa:

Festival Verão Sem Censura – 2020

Praça das Artes

17/01

20h00 Arnaldo Antunes

18/01

21h30 Conversa com a Déborah Secco e Raquel Pacheco

22h00 Exibição do filme "Bruna Surfistinha" – Classificação Indicativa: 16 anos

00h00 Daspu – Desfile de abertura

00h30 Desculpa Qualquer Coisa com performance das Maravilhosas Corpo de Baile



Centro Cultural São Paulo

17 a 31/01

Exposição “Corrompidas” de Felipe Cama – Piso Caio Gracco

17 a 31/01

Instituto Temporário de pesquisa sobre censura – Sala de ensaio II e sala de vidro.

A Casa 1 (casa de cultura e acolhimento LGBT) propõe um mergulho crítico sobre a trajetória da

censura com: aulas públicas, grupo de estudos aberto, gráfica e construção de acervo de livros e

pesquisas sobre o tema.

17/01

21h Caranguejo Overdrive – Aquela Cia de Teatro

18/01

21h Caranguejo Overdrive – Aquela Cia de Teatro

19/01

15h Vida Invisível – Sala Lima Barreto

17 a 31/01

Exposição com cartazes de filmes censurados

18/01 – Circuito Spcine

16h Sessão de curtas LGBT

Vando Vulgo Vendita

O Órfão

Preciso dizer que te amo

Reforma

Tea for two

Swinguerra

19 /01 – Circuito Spcine

15h Corpo Elétrico

17h Sessão de médias

Verona

Nova Dubai

19h Bixa Travesty

19/01

20h Caranguejo Overdrive – Aquela Cia de Teatro

29/01

19h Exibição do longa metragem “Act and Punishment” de Yevgeni Mitta sobre a

trajetória do grupo Pussy Riot.

20h30 Debate com as integrantes da banda Pussy Riot – Sala Adoniran Barbosa (distribuição de

ingressos 2h antes)

21h Lançamento do livro “Riot Days” de Maria Alyokhna fundadora do grupo Pussy Riot. Tradução

de Marina Damaros.

30/01

18h Jup do Bairro convida Bixarte – Sala Adoniran Barbosa



Em frente ao CCSP – Rua Vergueiro – Altura do nº 1200

30/01

20h Pussy Riot com participação de Linn da Quebrada

Biblioteca Mário de Andrade

17/01 a 31/01

19h – Banidos – Obras censuradas no decorrer de três séculos fazem parte dessa exposição do acervo de raridades da Biblioteca Mário de Andrade. Incluem-se desde títulos como Comedia Eufrosina, de Jorge Ferreira de Vasconcellos, peça de teatro do século 16 censurada pela Igreja e incluída no Index de livros proibidos; chegando a Capitães da Areia, de Jorge Amado, incinerado em praça pública pelo Estado Novo, em 1937.

No dia da abertura, 17 de janeiro, 19h, bate-papo vai reunir Ignácio de Loyola Brandão, romancista brasileiro autor de obras que foram censuradas na época da ditadura; e Laura Mattos, autora do recente Herói mutilado: Roque Santeiro e os bastidores da censura à TV na ditadura. Moderação: Maria Fernanda Rodrigues

18 e 19/01

19h – O Caderno Rosa de Lori Lamby – Uma menina de oito anos escreve um diário com peripécias sexuais. Peça baseada em obra homônima de Hilda Hilst, na fronteira onde se encontram a irrealidade, o tabu, o desejo e a inocência da imaginação infantil. Iara Jamra vive o papel, com direção geral de Bete Coelho e direção de arte de Cassio Brasil.

21/01

19h – Cabaré da Fossa – Entre o humor e o drama, essa leitura homoerótica inclui também canções e cenas de filmes e ficará a cargo de Caetano Romão, Ismar Tirelli Neto e Ricardo Domeneck, com a especialíssima participação de Horácio Costa.

19h – Uma aula sobre 1984– O romance distópico de George Orwell, um dos livros que mais nos fizeram discutir sociedades totalitárias, acaba de completar 70 anos e será apresentado pela historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, autora do recente Sobre o autoritarismo.

23/01

19h – Erotismo censurado – Uma história de autores e obras malditos, de Sade a Hilda Hilst, será apresentada nesta aula de Eliane Robert Moraes, filósofa e ensaísta, uma das mais destacadas especialistas em literatura erótica e proscrita. Trechos escolhidos serão lidos pela atriz Helena Ignez.

24, 25 e 26/01

19h – Navalha na Carne Negra – A peça de 1967 foi vetada pela ditadura, e seu autor, Plínio Marcos, chegou a ter a integralidade de sua obra banida dos palcos. Em cena, tudo começa com o dinheiro deixado pela prostituta Neusa Sueli para seu cafetão Vado. Com Lucélia Sérgio, Raphael Garcia e Rodrigo dos Santos, e direção de José Fernando Peixoto de Azevedo.

25/01

das 10h às 13h, das 14h às 17h – Oficina de poesia sem censura, com Angélica Freitas – Neste laboratório, comandado pela poeta Angélica Freitas (Rilke Shake, 2007; Um útero é do tamanho de um punho, prêmio APCA 2012) os participantes utilizam o caderno como espaço de experimentação para aguçar suas habilidades poéticas. 20 vagas, oficina sequencial, das 10h às 13h, das 14h às 17h.

28/01

19h – Proibidas – A revista literária “Puñado”, editada por um coletivo de mulheres, vai fazer um clube de leitura especial, com trechos de autoras latino-americanas brancas e negras que foram censuradas, proibidas ou sofreram resistência, seja pelo teor político, seja pelo teor moral. Com Laura Del Rey e Raquel Dommarco Pedrão, organizadoras da Puñado, e as convidadas Hailey Kaas, Jéssica Balbino, Luciana Bento e Vanessa Ferrari.

29/01

19h – Marighella – Personagem da história política brasileira que enfrentou censura tanto em vida quanto após sua morte é o tema desse diálogo que reúne o escritor e jornalista Mário Magalhães, autor de sua biografia, e Maria Marighella, sua neta, que está à frente do relançamento de volume de escritos, Chamamento ao povo brasileiro. Moderação: Rodrigo Casarin.

30/01

19h – Mulheres nos anos de chumbo – As romancistas Claudia Lage e Maria Valéria Rezende e a historiadora Maria Claudia Badan Ribeiro conversam sobre a escrita ficcional e historiográfica que reconstitui a atuação feminina e a repressão de 1964 à reabertura política. Participação especial de Adelaide Ivánova, que apresentará duas performances. Mediação: Robson Viturino

30 e 31/01

19h – Calabar, o elogio da traição – Por uma década ficou censurada esta peça de teatro musicada de Chico Buarque e Ruy Guerra que recupera a figura de Domingos Fernandes Calabar, que tomou partido dos holandeses, contra a coroa portuguesa, durante a Insurreição Pernambucana. Esta adaptação para leitura dramática, com onze atores e três músicos, é assinada por Renata Palottini e é um projeto do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, da ECA-USP. Direção de Roberto Ascar e direção musical de Jean Garfunkel.

Centro Cultural Olido

17, 18 e 19/01 – Sala Paissandu

18h Abrazo – Grupo Clowns de Shakespeare

17, 18 e 19/01 – Sala Olido

21h Gritos – Cia Dos à Deux

Centro Cultural da Diversidade

18/01

21h A Mulher Monstro – S.E.M. Cia de Teatro

19/01

19h A Mulher Monstro – S.E.M. Cia de Teatro

25/01

21h Sombra – Teatro da Pomba Gira

26/01

19h Sombra – Teatro da Pomba Gira

Teatro Flávio Império

18/01

20h O Crime da Cabra – Cia do Sal

19/01

19h O Crime da Cabra- Cia do Sal

29/01

20h Lembro Todo dia de Você – Núcleo Experimental

30/01

20h Lembro Todo dia de Você – Núcleo Experimental

Vila Itororó

18 e 19/01

15h Blitz, o império que nunca dorme – Trupe Olho da Rua

25 e 26/01

20h Quando Quebra Queima – Coletiva Ocupação

Centro Cultural da Juventude

17 e 18/01

20h Domínio Público

22/01

20h Res Pvblica 2023 – Grupo A Motosserra Perfumada

23/01

20h Res Pvblica 2023 – Grupo A Motosserra Perfumada

Centro de Culturas Negras

25 e 26/01

16h Macacos – Cia do Sal

Praça Ramos de Azevedo

31/01

23h Cortejo com a Espetacular Charanga do França

00h Festa com Tarado Ni Você

01h Minhoqueens



Theatro Municipal

17/01

23h Rennan da Penha (Sacada)

29/01

20h Divinas Divas

31/01

19h Roda Viva

22:30 Concentração da Espetacular Charanga do França (Na frente do Theatro)

23h Cortejo: Roda Viva e Espetacular Charanga do França

OBS.: Todas as apresentações de teatro serão seguidas de mediação.

PARCERIA

CASA 1

17 a 31/01

Projeto Instituto Temporário de pesquisa sobre censura – um mergulho crítico sobre a trajetória da censura

ENDEREÇOS

Biblioteca Mário de Andrade: Rua da Consolação, 94 – República

Centro Cultural da Diversidade: Rua Lopes Neto, 206 – Itaim Bibi

CCJ- Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso – Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades

Centro Cultural Olido: Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo

Centro Cultural Santo Amaro: Av. João Dias, 822 – Santo Amaro

CCN- Centro de Culturas Negras – Mãe Sylvia de Oxalá: Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara

CCSP: Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso

Praça das Artes: Av. São João, 281 – Centro Histórico de São Paulo

Teatro Décio de Almeida Prado: R. Lopes Neto, 206 – Itaim Bibi

Teatro Flávio Império: Rua Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaíba

Tendal da Lapa: Rua Guaicurus, 1100 – Água Branca

Theatro Municipal: Praça Ramos De Azevedo, s/n – República

Vila Itororó – Rua Pedroso, 238 – Bela Vista