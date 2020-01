Diretor francês Christophe Ruggia é investigado por abusar sexualmente de atriz nos anos 2000

Um cineasta francês está sob custódia enquanto as autoridades investigam acusações de que ele abusou sexualmente de uma atriz quando ela tinha entre 12 e 15 anos. O diretor Christophe Ruggia foi detido para interrogatório nesta terça-feira, 15, com base em acusações da atriz Adele Haenel no ano passado, de acordo com a promotoria de Paris.

Ruggia nega as acusações. Ele está enfrentando acusações potenciais de assédio sexual e agressão sexual a menores por uma pessoa com autoridade, de acordo com o escritório do promotor.

Adele Haenel diz que o diretor a tocou repetidamente de forma inadequada durante e após as filmagens do filme Les Diables no início dos anos 2000. A atriz disse à mídia francesa que não registrou uma queixa legal porque não confiava no sistema jurídico francês.

Adele em cena de Les Diables, onde foi dirigida pelo acusado / Divulgação

A investigação é incomum na França, que não viu uma onda de acusações de má conduta sexual por homens em posições de poder como o movimento #MeToo que abalou a política de Hollywood e dos Estados Unidos.